“Тернополяни, ви – божевільні…”

Це фото зі святкування Дня міста (480-ої річниці заснування).

Пишуть, що там було 1000 людей.

Без масок принципово всі.

У області зараз виявлено 2795 активних випадків. Дослідження епідемії у інших країнах дозволяє стверджувати, що реально інфікованих мінімум у 3-10 разів більше. Легкі форми, безсимптомні вірусоносії, одужуючі, хворі у інкубаційному періоді… Тобто, окрім тих 2795 хворих, які на даний момент лежать у лікарнях і сидять дома на самоізоляції, є ще від 5,5 до 25 тисяч заражених. Кожен 180-ий, якщо не кожен 40-ий мешканець області.

Вас було там 1000? Значить, серед вас було від 6 до 25 інфікованих.

Погода була ідеальна для поширення зарази – вологість 52%, легенький вітерець 2,8 м/с, 20 градусів тепла (то у тіні, а тут на сонечку було тепліше), ще й атмосферний тиск ріс, що взагалі дуже і дуже погано.

Якщо ви перебували з тієї сторони, звідки дув вітер, то вам пощастило. Всі інші ризикували – на відстані до 20 м у напрямку вітру від інфікованих.

Якщо інфіковані стояли випадково, якщо люди стояли на відстані 1 м один від одного, то ризику заразитись піддавались десь 200 глядачів.

А ще було немало інших масових заходів….