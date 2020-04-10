10 квітня: у Заліщицькому районі одне підтвердження та одне ймовірне одужання

Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 Заліщицького району інформує, що станом на 10 квітня в районі лабораторно підтверджено ще 1 новий випадок захворювання на COVID-19. Це житель с.Бедриківці. Наразі хворий знаходиться на лікуванні у Заліщицькій районній лікарні. Стан його здоров’я задовільний. Про це повідомляє Заліщицька районна державна адміністрація.

З метою виявлення наявності в організмі коронавірусної інфекції проведено забір зразків біологічного матеріалу від 24 контактних осіб першої черги. Всіх попереджено про строгу самоізоляцію та відповідальність за її порушення. Проводяться дезінфікаційні заходи.

Хороша новина! У жителя с.Торське, у якого попередньо лабораторно виявили COVID-19, результат першого тесту негативний, а це означає, що інфікований на стадії одужання. Тест проведуть повторно. За стандартами ВООЗ, людина вважається такою, яка одужала, якщо два тести поспіль показують негативний результат. Нагадаємо, на ранок 10 квітня у Заліщицькому районі ховрих на коронавірус було 19 осіб:

• м. Заліщики – 11

• с. Торське – 1

• с. Бедриківці – 4

• с. Ангелівка – 1

• смт. Товсте – 2 Уважно поставтесь до карантинних заходів та дотримуйтесь рекомендацій. Це допоможе не тільки убезпечити себе, але і вберегти від інфікування інших громадян.