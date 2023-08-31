22:41 | 31.08.2023
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Новини Тернополя 

Понад 150 фізичних осіб перебувають під GPS-спостереженням поліції охорони Тернопільщини

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Половина замовників цієї послуги користується переносними GPS-трекерами, інша половина – мобільними додатками.

Незалежно від того, що обирає замовник цієї послуги, його пристрій під’єднується до централізованого пульта спостереження поліції охорони, куди надходять сповіщення у разі надзвичайних ситуацій.

Натиснувши тривожну кнопку на трекері чи на екрані телефона, його власник надсилає сигнал тривоги поліцейським охорони – і озброєний наряд реагування негайно виїжджає за координаторами пристрою.

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