ПрАТ “Тернопільгаз” вводить карантин по підприємству та переходить в режим онлайн для обслуговування клієнтів

Урядом України введено карантин, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу. МОЗ рекомендує уникати людних місць та дотримуватись дистанції не менш ніж 1,5 метра від інших людей.

Оскільки існує загроза поширення вірусу, похід до відділень підприємства для отримання послуги – це зайвий ризик, як для клієнтів, так і працівників, що спілкуються із споживачами газу.

Для того, щоб скоротити ризики захворювання і поширення вірусу, з 16 березня до 3 квітня 2020 року, всі консультації, оператори контакт-центру здійснюватимуть в телефонному режимі за багатоканальними номерами телефонів: (097) 0-519-904, (095) 0 519-904, (035) 2-519-904. Звернення та скарги прийматимуться на гарячій лінії 0 800-500-904.

Також, споживачі мають змогу подати звернення, заявку за допомогою e-mail: info@tgaz.te.ua.

Нагадуємо, що жителі Тернопільщини мають можливість отримати всю інформацію за особовим рахунком за допомогою дистанційного онлайн — сервісу Особистий кабінет.

Детальну інформацію щодо особистої гігієни та офіційну оновлену інформацію про коронавірус в Україні можна знайти тут: https://covid19.com.ua/