ЧЕРЕЗ 48 ГОДИН УКРАЇНА ЗАКРИЄ КОРДОН ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА ДВА ТИЖНІ – РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ РНБО 13.03.2020.



Велике прохання до громадян України: обмежити виїзд за кордон і турпоїздки, – секретар РНБО Данілов.



Усі громадяни України зможуть повернутися додому, але з уражених країн – через процедуру обсервації.



В Україні все ще залишається 3 виявлених інфікованих коронавірусом.



Закупівля ліків та товарів медпризначення буде проводитися поза визначеної схеми тендерів.

Всі пункти пропуску на кордонах і медзаклади в областях, будуть забезпечені експрес-тестами на коронавірус.



Населенню забезпечать доступність антисептиків та засобів індивідуального захисту (маски).