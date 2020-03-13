17:07 | 13.03.2020
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Новини Тернополя 

Через 48 годин Україна закриє кордон

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ЧЕРЕЗ 48 ГОДИН УКРАЇНА ЗАКРИЄ КОРДОН ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА ДВА ТИЖНІ – РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ РНБО 13.03.2020.

Велике прохання до громадян України: обмежити виїзд за кордон і турпоїздки, – секретар РНБО Данілов.

Усі громадяни України зможуть повернутися додому, але з уражених країн – через процедуру обсервації.

В Україні все ще залишається 3 виявлених інфікованих коронавірусом.

Закупівля ліків та товарів медпризначення буде проводитися поза визначеної схеми тендерів.

Всі пункти пропуску на кордонах і медзаклади в областях, будуть забезпечені експрес-тестами на коронавірус.

Населенню забезпечать доступність антисептиків та засобів індивідуального захисту (маски).

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