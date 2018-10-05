У Тернополі пропонують в оренду склад, майстерні та асфальтований майданчик

РВ по Тернопільській області пропонує в оренду для складування матеріалів наступні об’єкти державної власності у м. Тернопіль, вул. Текстильна, 30а:

– частину приміщення складу площею 65,2 кв. м;

– частину приміщення ремонтно-механічної майстерні площею 17,0 кв. м;

– частину площадки з асфальтним покриттям площею 209,0 кв. м.

Об’єкти пропонуються в оренду з максимальним терміном – 2 роки 11 місяців.

Останній день прийому заяв – 16 жовтня 2018 року. Заяви приймаються у РВ (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603), тел. для довідок (0352) 52 36 38.