Молодь Тернопільщини – за легальну працю і легальний заробіток

Флешмоб під таким гаслом відбувся сьогодні на головній площі Тернополя. Працівники Управління Держпраці та ГУ Пенсійного фонду в області спільно з студентами факультету фінансів Тернопільського національного економічного університету привертали увагу перехожих до проблем легалізації зайнятості населення.

Сьогодні дуже важливо переконати, зокрема, і майбутніх працівників у перевагах легального працевлаштування у законодавчо встановленому порядку, оскільки це гарантує захист від незаконного звільнення, безпечні та здорові умови праці, гарантує право на відпочинок, своєчасну виплату заробітної плати та інші соціальні гарантії.

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