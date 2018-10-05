У Кременці можуть впровадити погодинну подачу води
Таке попередження КП “Міськводгосп” оприлюднили в місцевій газеті “Діалог”, – пише КременецьСіті.
Пояснюють можливе рішення постійним зростанням заборгованості населення з оплати спожитих послуг із централізованого водопостачання та водовідведення.
Також у КП “Міськводгосп” повідомляють, що борги споживачів можуть спричинити виникнення заборгованості з оплати за енергоносії та подальшого зупинення роботи підприємства.
Нагадують споживачам про необхідність вчасно розраховуватись за спожиті послуги. Погашати наявну заборгованість та не допускати її зростання.