Призначено нового керівника Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільський області

Згідно із наказом Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 11 лютого 2021 року на посаду начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільський області призначено Ігоря Олеговича Рогальського.

Ігоря Рогальського призначено шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період карантину до дня визначення переможця конкурсу на зазначену посаду.

Начальник приступив до виконання посадових обов’язків 12 лютого 2021 року, познайомився з колективом Головного управління та провів онлайн нараду з керівниками структурних підрозділів.