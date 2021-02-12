Близько 60 вантажівок витягнули із переметів на Тернопільщині
Про це повідомляють Дорожні служби області. Циклон Волкер не стихає: на зміну снігопаду прийшов потужний боковий вітер, котрий видуває з полів сніг на дороги. Після очищення покриття снігоприбиральною технікою проходить менше ніж годину – і стихія приносить його назад.
Крім прибирання доріг спецтехніка буксирує транспортні засоби, котрі потрапили у снігову пастку. Найчастіше допомоги потребують вантажівки. Якщо у транспортного засобу закінчувалося пальне, шляховики підвозили його, аби не блокувати рух.