Близько 60 вантажівок витягнули із переметів на Тернопільщині

Про це повідомляють Дорожні служби області. Циклон Волкер не стихає: на зміну снігопаду прийшов потужний боковий вітер, котрий видуває з полів сніг на дороги. Після очищення покриття снігоприбиральною технікою проходить менше ніж годину – і стихія приносить його назад.