Родинний гурт з Тернопільщини презентував нову різдвяну гру

Родинний гурт “ЗЕРНО” з Тернопільщини презентував нову різдвяну гру “Вертеп”. Її мета — заохотити людей колядувати, спілкуватися, сміятися, розмовляти про Різдво та Ісуса Христа. Частину коштів з продажу гри спрямують для українських військовослужбовців.

Про це Суспільному розповіла учасниця родинного гурту Іванна Гребеняк.

За її словами, ідея цієї гри виникла минулого року:

“Ми з чоловіком ходили до родини, до друзів і помітили, що частину часу ми виділяємо на розмови про все на світі: про погоду, про страви, наприклад, про природу і про справи. Але ми не говоримо про саме Різдво, про те, чому ми сьогодні разом, хто сьогодні разом. І про основне — про Різдво Ісуса Христа. І ми хотіли це змінити”.

Суть гри полягає в низці запитань і завдань, зазначила Іванна Гребеняк:

“Вона може гратися за столом. І завдання гри, — відповідаючи на запитання, збирати коляду, що є ігровою валютою. Цю коляду можна обміняти на різдвяного персонажа. Відповідно, вся команда, яка грає, має зібрати всю шопку, тобто всіх різдвяних героїв. Там є і три царі, й ангели, і пастушки, традиційні вертепні герої. Де є Бог, там є любов. І ми хотіли, щоб дійсно панувала така любов і мир між людьми через таке спілкування в формі гри”.

Над розробкою гри працювали всі члени родинного гурту “ЗЕРНО”.

“Частину запитань ми ще розробили минулого року вдвох з чоловіком. Це буквально 10-та частина гри. А цього року ми вже всі разом долучилися. Кожен долучався своїм талантом. Наприклад, Василинка, вона повністю дизайн створювала гри, малювала персонажів тих і шопку. Соломія повністю взяла на себе менеджерську роботу. Вона домовилася за поліграфію, де ми це друкуємо, розміри вираховувала, бо там було теж багато роботи. Петро всі ті картки підготувати на друк в відповідному розмірі”.

На разі, за словами Іванни, надрукували 38 примірників гри:

“З них 35 були на продаж і три тестові гри. За півтора дні одразу в нас забрали, одразу розплатили дуже швиденько. Ми не робили цю гру, як комерційний якийсь продукт. Звісно, вона коштує грошей — там матеріали, ми ставили 1000 гривень. Але перш за все ми хотіли, щоб великі сім’ї, чулися в тому вільно і нам також написали, що хочуть цю гру, і ми би тоді там чи за ціною собівартості, чи в подарунок віддали цю гру. Тобто це вже залежало, яка людина до нас звертається. Також ми хотіли допомогти військовим. 25% відсотків виручених коштів спрямуємо для наших захисників”.

Ще частина коштів з гри “Вертеп” піде на розвиток гурту:

“Маємо також подальші плани, як би ми хотіли творчо розвиватися і це також потребує великих вкладів фінансових”, — сказала учасниця гурту “ЗЕРНО”.