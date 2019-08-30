Знайшли тіло хлопчика, який загинув на Тернопільщині

28 серпня на мілководі біля села Сновидів Бучацького району виявлено тіло неповнолітнього гр. 2010 р.н., – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Нагадаємо, що дитина зникла у воді близько 19:20 26 серпня.

Для пошуку тіла залучався черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, представники поліції та мобільно-оперативної групи Бучацького районного відділу, а також рятувально-водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного Управління ДСНС. На допомогу залучили 30 чоловік місцевого населення та 20 працівників національної поліції.

Між селом Делева та селом Долина Івано-Франківської області працювали фахівці водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Івано-Франківській області.

Рятувальники висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким загиблого.