Процес добровільного об’єднання територіальних громад (ОТГ) охоплює все більшу територію країни. Можливість значно розширити свої повноваження та отримати додатковий ресурс для розвитку територій обумовлює значну активність місцевих рад.

Проте сьогодні важливими є не кількісні, а якісні параметри децентралізації органів місцевого самоврядування. Для забезпечення сталого розвитку території та надання якісних послуг населенню громади мають бути фінансово, економічно, соціально, кадрово спроможними. Про це в коментарі для «Децентралізації» зазначила Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Мінрегіоні.

За її словами, щоб допомогти органам місцевого самоврядування об’єднаних громад знаходити нові інструменти для розвитку своїх територій, експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні продовжують здійснювати моніторинг та оцінку фінансової спроможності 366 ОТГ.

Результати такого моніторингу за 9 місяців 2017 року представили на ІІ всеукраїнському форумі об’єднаних громад «Ініціативи, що змінюють життя», який відбувся в Києві 4 грудня поточного року.

У перелік лідерів фінансового моніторингу з Тернопільщини потрапила лише одна громада — Байковецька об’єднана територіальна громада Тернопільського району, яка, станом на сьогодні, включає 7 сіл: Байківці, Гаї Гречинські, Шляхтинці, Лозова, Курники, Стегниківці, Дубівці. У 2018 році до Байковець планують приєднатися села Гаї-Шевченківські, Соборне та Чернелів-Руський Тернопільського району і Охримівці Збаразького району.

«Результати моніторингу чітко демонструють, що громади з більшою чисельністю населення мають більший фінансовий потенціал, ніж ті, в яких чисельність є меншою 5 тисяч осіб. Є поодинокі винятки. Це стосується окремих невеликих громад, на території яких розміщенні потужні підприємства. Це говорить про те, що невеликим громадам варто замислитися над питанням нарощування свого розвиткового потенціалу», – сказала Яніна Казюк.

20 ОТГ – лідерів фінансового моніторингу

Виходячи із чисельності населення в ОТГ, їх сформовано за групами.

За словами експерта, потужнішими є ті громади, які постійно нарощують свої власні доходи, використовуючи всі резерви, а також залучають інвестиційні ресурси. Важливим є і впровадження якісної кадрової політики, оскільки саме професійні фахівці дозволяють громадам як мобілізувати додаткові кошти, так і забезпечити їх ефективне використання.

Довідка:

Моніторинг фінансової спроможності ОТГ здійснено експертною Групою фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні.