Що робили представники ОБСЄ в Тернополі

Тернопіль відвідали представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. В обласній бібліотеці для молоді, що на Новому світі, спостерігачі розповіли про роботу жінок в міжнародних організаціях та їхню роль у розв’язанні конфліктів, а також представили тематичний звіт «Гендерні аспекти моніторингу СММ ОБСЄ».

Представники спеціальної моніторингової місії розповіли про основні завдання, які ставить перед собою Місія ОБСЄ в Україні, про факти та власні спостереження ситуації на сході Україні, йшлось про проблематику моніторингу ситуації на Донбасі. Також докладно зупинилися на визначенні гендерно-зумовленого насильства та основних формах, у яких воно проявляється. Іноземні спостерігачі розповіли про гендерні аспекти військової служби, враховуючи збільшення кількості жінок-військовослужбовців, про участь жінок у політичному житті країни, їхній вплив на сфери соціального життя, і зокрема, на розв’язання конфлікту на Cході України.

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