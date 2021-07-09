Скандал із продажем вакцини Pfizer дійшов до МОЗ: у ньому фігурують син і невістка ексмера Тернополя
В одній із приватних лікарень Києва, ймовірно, можуть незаконно продавати вакцину Pfizer проти COVID-19.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я та заявили, що ініціюють службове розслідування щодо можливого злочину, пише Українська правда.
Нагадаємо, усі вакцини проти COVID-19, які є в Україні, повинні бути безкоштовними.
Можливою причиною початку розслідування стали сторіс Instagram-блогерки Аліни Френдій, яка в соцмережі показала, що йде з чоловіком Петром Заставним вакцинуватися у приватну клініку препаратом Pfizer.
Френдій опублікувала відео в Instagram 6 липня. Блогерка показала процес щеплення, відмітила на сторіс профіль клініки, а також закликала брати з неї приклад.
Згодом Френдій видалила відео з інформацією про назву вакцини та клініки і завантажила нове, де просто повідомила про факт щеплення.
Проте журналістці “Української правди” Ользі Гетьманець вдалося зберегти оригінальний фрагмент, який ви можете переглянути тут:
У цей же день, 6 липня, журналістка “Української правди.Життя” під виглядом клієнтки, яка хоче щепитися Pfizer, двічі телефонувала у клініку.
У кол-центрі їй відповіли, що наразі вони лише формують списки на вакцинацію, і невідомо, який препарат їм прийде.
Але підтвердили, що вакцинували 6 липня препаратом від Pfizer, але тільки своїх працівників.
Ось як звучав діалог:
Дзвінок №1
– Стосовно самої вакцини, чи можна у вас вибирати, яким препаратом вакцинуватися? Які взагалі в наявності?
– Сьогодні (06.07) була вакцинація Pfizer, попередньо були інші вакцини. Поки невідомо, яка буде вакцина надалі, будемо інформувати, коли буде більш точна інформація.
Дзвінок №2
– А яка була вартість у тих, кого у вас вже вакцинували?
– Проводилась вакцинація лише для співробітників.
Також журналістка запитала про вартість вакцинації. Їй повідомили, що поки не мають про це інформації. Але про те, що вакцина проти COVID-19 має бути безкоштовною – не сказали ні слова.
Ось як звучав діалог:
– Яка вартість послуги?
– Ми поки не маємо такої інформації, коли будемо знати, то повідомимо.
– Після того як будуть сформовані списки?
– Так.
“Українська правда. Життя” у той же день, 6 липня, повідомила про інцидент представників Міністерства охорони здоров’я.
Також “Українська правда. Життя” звернулася до клініки з питанням, за яких умов у закладі можна отримати вакцину Pfizer, але відповіді поки що не отримала.
7 липня у МОЗ опублікували повідомлення, що в одній із приватних лікарень Києва в МОЗ ініціюватимуть службове розслідування щодо можливого продажу вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.
“Торгувати вакцинами сьогодні – значить наражати на смертельну небезпеку тих, кому мала дістатись саме ця доза препарату”, – підкреслив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
У коментарі “Українській правді. Життя” у МОЗ наголосили, що вакцинація в Україна є добровільною та безоплатною. І зараз в країні немає можливості отримати комерційне щеплення проти COVID-19.
“Зараз усі препарати, наявні в Україні, закупляються державою – через механізм державних закупівель або отримуються безоплатно в рамках глобальної ініціативи COVAX, і держава робить все для того, щоб безоплатно імунізувати своїх громадян від коронавірусної хвороби і захистити їх від важкого перебігу, госпіталізації чи можливої смерті”, – розповів речник міністерства Роман Борщ.
У МОЗ підтвердили, що найближчим часом ніхто не може закуповувати вакцини і продавати їх охочим щепитися.
“Враховуючи епідситуацію у світі, враховуючи умови пандемії, зараз усі вакцини, які виробляються, закуповуються державою для того, щоб всі люди в рівних умовах могли захиститися від коронавірусу.
Про комерційне використання ми зараз не говоримо”, – додав Борщ.
За словами речника МОЗ, за весь час вакцинальної кампанії в Україні станом на 6 липня 22:00 вакцина Pfizer розподілена на:
- групи ризику, які були зазначені в 1 та 2 етапах дорожньої карти вакцинації;
- працівників органів державної влади, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, це представники дипломатичного корпусу, працівники управління державної охорони і Національного агентства з питань запобігання корупції, це деякі службовці Збройних сил України;
- організовані колективи, які мають у своєму штаті більше 50 осіб, охочих щепитися;
- працівників сфери освіти.
Також у МОЗ наголосили, що вакцина Pfizer доступна для імунізації лише силами мобільних бригад.
Отримати Pfizer людині, яка не входить у вищеперелічені категорії, через залишкові дози наразі не можна, оскільки цю норму скасували.
“Якщо говорити про осіб, які належать до 5 етапу, тобто старші 18 років, які не належать до жодних груп ризику, то в разі надходження достатньої кількості вакцин, яка буде покривати потреби перших 4 етапів, відкриється 5-й, де зможе вакцинуватися кожен охочий.
Зараз цей етап частково відкритий і реалізується в масових центрах вакцинації”, – розповів Роман Борщ.
Там наразі вакцинують китайським препаратом CoronaVac від компанії Sinovac.
“Якщо поступить достатня кількість вакцин Pfizer і будуть покриті всі-всі потреби, що стосуються, то звичайно, що будь-яка наявна вакцина – чи то Pfizer, чи Sinovac чи будь-яка інша буде застосована для того, щоб щепити людей з 5 етапу”, – додав речник МОЗ.
Про результати розслідування у МОЗ обіцяють повідомити згодом.