«Мій син помер у лікарні через хибний діагноз». Чотири роки у судах батько доводить недбалість лікарів з Тернопільщини

На черговому судовому засіданні вже четвертий рік батько 12-річного хлопчика – Володимир Кулак намагається знайти винних у смерті сина. На лаві підсудних двоє лікарів Жидачівської лікарні: інфекціоністка Ганна Чущак та хірург Юрій Михальчук. Саме їх чоловік звинувачує у лікарській недбалості, пише nta.ua

«Справа Ромчика Кулака» – відома на цілу Україну історія боротьби за відповідальність у медицині.

«Оце мій син», – з гордістю тато показує фото свого сина та розповідає про його перші успіхи. «Отут син поставив собі ціль купити ноутбук. Він сам зібрав гроші і за власні кошти придбав собі цю бажану річ. Потім він захотів кота, заощадив і купив кота. Заробив свої перші гроші рекламним роликом».

Батько Володимир Кулак розповідає – мав особливий зв’язок із сином. Ромчик був його первістком і найкращим другом. Тому він досі береже кожну синову річ. Тепер же у його шкільному рюкзаку носить документи на судові засідання.

«Ромчик із цим рюкзаком був зі мною на Майдані і там йому дали шеврони із сотні «Вільні люди». І зараз я з тим рюкзаком їжджу в суди, тут тримаю документи. Це така частинка мого сина – видима, бо невидимо – він завжди зі мною…»

12 годин лікарі не могли встановити діагноз

Трагедія сталася у червні 2017 року. Ромчик перебував на літніх канікулах на Жидачівщині у бабусі. Йому раптом стало зле: хлопчик скаржився на сильний біль у животі. Його забрала карета швидкої до Жидачівської лікарні. Близько 12 годин медики не могли встановити діагноз дитині. Спершу вважали, що у нього тепловий удар, гастрит чи харчове отруєння. Тож госпіталізували Ромчика у доросле інфекційне відділення. Хоча згодом з’ясували: у нього заворот кишківника. Дитину відправили до львівського «Охматдиту».

«Навіть, коли вони вже запідозрили у нього непрохідність – заворот кишечника, то вантажним бусом, в якому приварені нари до підлоги, вирішили везти у Львів мого сина. Так взагалі не можна транспортувати хвору дитину. І ще головне – затягнули час. Я задумався, чому вони так довго збиралися до Львова – аж півтора години: о 3:00 ночі запідозрили, а о 5:00 – тільки виїхали із Жидачева. Тільки в суді з’ясувалося, чому діяли саме так. Водій каже: «Мені подзвонили додому, я спав, проснувся, одягнувся, помився, завів буса і приїхав». А можна ж було зателефонувати і «швидка» завезла б його».

Неправильний протокол дій медиків підтвердили три комісії

Після завороту – кишківник починає відмирати через 4-6 годин через припинення кровопостачання. Тому допомогу потрібно надавати негайно. Дитину ж привезли до Львова майже через 14 годин після перших ознак недуги. Тому львівські медики уже не могли врятувати життя хлопчику.

Ця патологія – не смертельна, вона лиш потребує вчасного надання медичної допомоги. Неправильний протокол дій жидачівських лікарів підтвердили три комісії: обласного департаменту, МОЗ та судово-медична експертиза. На основі чого медикам і вручили підозри. Для прикладу, у Нідерландах з 1980 років від цієї недуги – ще ніхто не помер.

Батько зачитує висновок Міністерства охорони здоров’я: «Невірно встановлений діагноз, пацієнт госпіталізований не у профільне відділення. Відсутність відповідної кваліфікації у лікаря-хірурга. Не у повному обсязі проведе діагностичне дослідження».

Відсторонили від роботи лиш інфекціоністку

Втім «полетіла» з посади тільки інфекціоністка – пенсіонерка Ганна Чущак, але у трудовій книжці жінки написали «звільнилася за власним бажанням». За час судового процесу – хірурга Юрія Михальчука кілька разів відсторонювали від посади, проте він досі працює у лікарні. І навіть неодноразово встрявав у скандали, через грубість пацієнтам. Торік у червні медик відмовився лікувати ветерана АТО, тому що не побачив в цьому фінансового зиску. Після розголосу у ЗМІ – хірург отримав догану. Зараз же у медзакладі кажуть: не мають права не допускати Михальчука до роботи без судової ухвали про відсторонення.

«Поки триває судове засідання з цього приводу, коментувати щось – важко. Все таки треба розібратися в ситуації. Тільки суд може це оцінити», – пояснює медична директорка комунального некомерційного підприємства (КНП) «Жидачівська міська лікарня» Олександра Островська.

У справі Ромчика Кулака – обвинувачений Юрій Михальчук своєї вини не визнає. Каже: діагноз правильний і не запізнілий. За словами лікаря, дитину госпіталізували о 18 годині, хоч перші записи в історії хвороби свідчать про 17-ту, а оглянув він хлопчика аж о 20-ій.

«Хто сказав що йому не вдалося встановити правильний діагноз. Правильний діагноз був встановлений о 3 годині ночі – кишкова непрохідність. Хворого було скеровано у спеціалізовану Львівську клінічну дитячу лікарню з діагнозом – кишкова непрохідність. Як довго?! Термін є 8-12 годин встановлення остаточного діагнозу», – виправдовується хірург.

На четвертий рік боротьби у Миколаївському районному суді врешті почали допитувати обвинувачених.

Суддя: – «Дитина сказала, що їй погано. що ви робили?

Лікарка: – «Я нічого не робила!»

На судовому засіданні встигли допитати тільки одного з двох обвинувачених – інфекціоністу Ганну Чущак. Процес тривав близько трьох годин. Жінка губилася у свідченнях. Суддя запитав Ганну Чущак, як вона діяла, коли Ромчик сказав, що погано почувається. Лікарка відповіла: «Я нічого не робила!».

Батько Ромчика – Володимир Кулак переживає чи встигнуть покарати винних. Адже судові засідання постійно затягують та переносять.

«Сьогодні ми почули, який хаос був у лікарні», – батько Ромчика

«Постійні зловживання і затягування. Вони запізнилися на пів години. Потім адвокат одного з обвинувачених відлучився на інше засідання. Все, що ми почули – це суцільний потік брехні із дрібками правди. Це також ще раз підтвердило, що у лікарні був хаос. Питаєш: «Хто лікував?» Відповідають: «Лікуючий лікар!».

Ніхто не знає, хто був лікуючий лікар. Кажуть, а той медик приходив давав те, а той – давав те. Але системно – там ніякого алгоритму дій не було. Через що моя дитина не мала шансів вижити в такому хаосі», – розповідає батько Ромчика Володимир Кулак.

Адвокатів обвинуваченого підозрювали у навмисному затягуванні судового процесу. «Це перший випадок в українській практиці, коли суддя скаржиться на адвоката», – додає пан Володимир.

Затягують справу, аби уникнути покарання

Аби довести провину лікарів у суді у Володимира залишився тільки рік, адже потім виходить термін давності злочину. Після цього лікаря, який потенційно винний, притягнути до відповідальності – буде неможливо. Тому що такий закон.

Це одна з причин, чому в Україні складно довести провину лікарів у халатності. Тому правозахисники вважають, що слід внести зміни до законодавства, аби збільшити термін притягнення до відповідальності та зробити цей злочин – важчим, пояснює адвокат Антон Марчук.

«Це дасть можливість, щоб сторона захисту не маніпулювала строками. не маніпулювала своїми технічними і тактичними можливостями. І ми зараз працюємо з колегами, щоб скерувати до Верховної Ради – відповідний проєкт».

Повністю змінити систему доступу до лікарської практики хотіла ексочільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун. Вона з командою пропонували запровадити в Україні професійне ліцензування лікарів. Її мали б підтверджувати кожні три роки. А у випадку недбалості чи суттєвих помилок – цю ліцензію могли б призупиняти чи анулювати. Хоч нове керівництво МОЗ – про продовження задумів Супрун – не говорить. Але саме цього і домагається Володимир Кулак. Каже: ув’язнення – сина йому не поверне, але від недбалих рук вбереже – інших.

«Я маю зробити все, щоб більше такого не ставалося», – наголошує він.

Наступне судове засідання пройде 5 серпня. Тоді допитуватимуть безпосередньо хірурга Юрія Михальчука.

Віра Лабич