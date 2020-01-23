Сьогодні відомі письменники краю вітатимуть Тернопільську бібліотеку з поважним ювілеєм

Дорогі краяни, сьогодні в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей очікується особлива подія – бібліотечне рандеву під назвою «Добрі друзі бібліотеки – письменники Тернопілля». Це унікальна нагода одночасно зустрітись і поспілкуватись з такими відомими творчими особистостями як: Марта Чопик, Валентина Семеняк, Надійка Гербіш, Ганна Осадко, Володимир Барна та іншими, а також почути неймовірні зіркові історії, пов’язані з бібліотекою.

Рандеву відбудеться 23 січня о 14.00 за адресою: вул. Коперника, 17 (Тернопільська обласна бібліотека для дітей.