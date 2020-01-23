Редактору газети ТНЕУ Марії Баліцькій присвоєно почесне звання

Про це йдеться на офіційному сайті Тернопільського національного економічного університету.

Щиро вітаємо головного редактора газети ТНЕУ «Університетська думка» Марію Йосипівну Баліцьку з присвоєнням почесного звання «Заслужений журналіст України» за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності України 21 січня 2020 року.