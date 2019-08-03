Спалах кишкової інфекції у дитячому садку м. Тернополя – ліквідовано

Спалах кишкової інфекції, який розпочався 12 липня 2019 року у дитячому садку м. Тернополя – ліквідовано. Причиною такого спалаху став норовірус. Про це повідомляє ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України».

Захворіло 15 дітей, лабораторно діагноз підтверджений у 14 осіб.

Хворим була надана своєчасна та кваліфікована медична допомога згідно виставлених діагнозів на підставі позитивних вірусологічних досліджень, які були проведені єдиною в області вірусологічною лабораторією Державної установи “Тернопільський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України”.

Під час проведення епідеміологічного розслідування встановлено ряд обставин та умов, що могли сприяти виникненню спалаху і поширенню інфекційного захворювання серед дітей.

Одним із ймовірних факторів передачі міг слугувати нектар у пачці об’ємом 1 літр. Оскільки не виключено забруднення мікроорганізмами під час розливу. Із–за перешкоджань у проведені епідрозслідування не вдалось з’ясувати, як та в які ємкості його розливали, скільки часу зберігали, тощо.

Також, серед обставин, що сприяли виникненню спалаху є неврегульований питний режим; порушення щодо оформлення супровідної документації, яка засвідчує якість та походження харчових продуктів. Зокрема, відсутність дати виготовлення сметани не дозволило визначити терміну її придатності.

Хочемо нагадати, що за останні 3 роки, зареєстровано було ще два спалахи норовірусної інфекції в області серед вихованців організованих колективів, а саме в ДНЗ смт. Микулинці Теребовлянського району; ДП дитячому оздоровчому комплексі «Лісовий», с. Скоморохи Бучацького району.

Вдруге під час спалахів норовірусної інфекції ймовірним фактором поширення збудника є використання харчових продуктів, що не відповідали вимогам щодо якості та безпечності.

Не виключено, що аналогічна ситуація може повторитися. Адже, проблема безпечності харчових продуктів залишається не вирішеною.

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