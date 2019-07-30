На Тернопільщині жінка побила священника
Справа дійшла до суду.
Отець-блогер із Лановеччини Олексій Філюк подав сьогодні у поліцію одразу три заяви на землячку Лілію Вдовін. Про це він повідомив у соцмережах.
- Друзі у своєму житті все міг припустити, але ці останні події, які трапилися зі мною вчора, перевернули моє життя з ніг на голову!!! – пише священик у групі Моя Лановеччина. – Три справи і заяви, які є в поліції проти громадянки Вдовін Лілії після 10 серпня буде розглядати Лановецький суд, але ще є закон України про наклепництво, за який також змушений подати до суду!!! З переписки ви можите бачити, як все починалося і як закінчилося, по словах Вдовіних, я гірше звіра!!! І винний у тому, що запросив дівчину на капучіно і спілкувався з нею аж 5хв. Нагадаю, що вчора о 1:30 ночі, мешканка з м. Лановець Лілія Вдовін у нетверезому стані прийшла до мене додому і звинуватила мене у всіх смертних гріхах, які лише можуть бути. Сусіди свідки, також попали під “роздачу”, і бачили як вона “гупала” мене по плечах та по обличчі, погрожувала фізичною розправою і матюкала мене і сусідів, поліція після дзвінка зреагувала швидко і за п’ять хвилин жінку у нетверезому стані забрали у лікарню на визначення вмісту алкоголю у крові!! Зараз вона і її подружки розгорнули цілу компанію і роблять мені “рекламу” . Долучилася до “реклами” вже і дочка!!! Усім, хто вчора дзвонив і писав, дякую за підтримку!!!