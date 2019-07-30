На Тернопільщині жінка побила священника

на капучіно і спілкувався з нею аж 5хв. Нагадаю, що вчора о 1:30 ночі, мешканка з м. Лановець Лілія Вдовін у нетверезому стані прийшла до мене додому і звинуватила мене у всіх смертних гріхах, які лише можуть бути. Сусіди свідки, також попали під “роздачу”, і бачили як вона “гупала” мене по плечах та по обличчі, погрожувала фізичною розправою і матюкала мене і сусідів, поліція після дзвінка зреагувала швидко і за п’ять хвилин жінку у нетверезому стані забрали у лікарню на визначення вмісту алкоголю у крові!! Зараз вона і її подружки розгорнули цілу компанію і роблять мені “рекламу” . Долучилася до “реклами” вже і дочка!!! Усім, хто вчора дзвонив і писав, дякую за підтримку!!!