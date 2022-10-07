12:42 | 7.10.2022
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Через Тернопільщину курсуватиме новий поїзд

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Ніщо не зупинить поїзд, час якого настав: «Дністровський експрес» мав вирушити у першу мандрівку ще наприкінці лютого, але тоді наші вагони вже були задіяні в евакуації українців, тож прем’єру довелося відкласти.

🚆З 10 жовтня Укрзалізниця призначає повторний дебют регіонального експресу №802/801 Чернівці — Львів, який фактично повторює історичний маршрут славетної «Люкс-торпеди». Про  це повідомляють в Укрзалізниці.
Поїзд курсуватиме щодня з Чернівців о 05:30, прибуття у Львів о 12:18.
У зворотному напрямку він вирушатиме зі Львова о 15:07, прибуватиме до Чернівців о 22:05.

Маршрут поїзда проходить через Заліщики, Чортків, Тернопіль, Злочів та інші міста.

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