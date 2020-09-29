Стало відомо, коли на бульварі Данила Галицького запрацює бювет

У Тернополі на бульварі Данила Галицького триває будівництво бювету для питної води. При сприятливих погодних умовах роботи заплановано завершити до 1 жовтня.

Безкоштовно набрати води у ньому зможуть не лише жителі прилеглих будинків, але й усі охочі.

На даний час в м. Тернополі уже влаштовано два бювети, які розташовані на вул. Юності та бульварі П. Куліша. У них встановлено чотири ступені очищення води і вода тут безпечна для пиття.

Наразі виготовлено також проєктно-кошторисні документації на будівництво нових бюветів, а саме:

– «Будівництво бювету в сквері на вул. Б. Лепкого» в м. Тернополі»;

– «Будівництво бювету в сквері на бульварі С.Петлюри в м. Тернополі».