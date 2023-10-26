Стартап Rollstack отримав інвестиції від венчурного фонду Roosh Ventures

Co-founder та general partner фонду Roosh Ventures Сергій Токарєв розповів про деталі інвестиції у стартап Rollstack

Roosh Ventures взяв участь у seed-раунді фінансування стартапу Rollstack, який розробляє інноваційне рішення для бізнес-сфери. Інформацією про проект та подробиці інвестиції поділився IT-підприємець та co-founder фонду Сергій Токарєв на своїй сторінці у Facebook.

Запуск стартапу відбувся 2022 року. Компанія займається створенням платформи, яка дозволяє автоматично оновлювати дані в робочій документації. Як повідомляє бізнесмен, запропонований продукт у перспективі може стати незамінним інструментом оптимізації бізнес-процесів.

«Звіти – це завжди ахіллесова п’ята , – зізнається Сергій Токарєв. — У Roosh Ventures на складання фінансових звітів, бізнес-оглядів та корпоративних презентацій для клієнтів йде половина часу. Rollstack звільняє істотну частку робочих годин для більш важливих завдань, наприклад, аналітики та коригування стратегії» .

Розроблювана платформа повністю автоматизована і працює з файлами, створеними в різних сервісах, включаючи Microsoft 365, Notion та Google Workspace. В даний час вона самостійно актуалізує слайд-деки, графіки та інші документи, імпортуючи дані з data-сховищ, CRM і програм для бізнес-аналітики. У результаті фахівці, які мають справу з величезними обсягами інформації, отримують можливість прискорити трудомістку канцелярську роботу та перейти на основні таски.

За словами Сергія Токарєва, продукт Rollstack вже демонструє свою популярність. Клієнтська база платформи зростає на 50% щомісяця, а зацікавленість у ній виявили як невеликі бізнеси, так і великі технологічні гіганти на кшталт Deel та Pinterest. У перспективі технологія може зробити революцію на ринку візуалізації даних обсягом $7,4 млрд, прогнозує підприємець.

На seed-раунді Rollstack зумів зібрати $1,9 млн. У фінансуванні, окрім Roosh Ventures, взяли участь інші великі інвестори:

Kima Ventures;

Goodwater Capital;

Monte Carlo Capital;

Y Combinator;

UpHonest Capital.

Roosh Ventures – венчурний фонд в екосистемі IT-компанії Roosh, співзасновником якої виступає Сергій Токарєв . Спільно з іншими великими інвесторами він уже понад три роки вкладає кошти у розвиток та просування молодих перспективних проектів на ринках ЄС та США. Найбільший інтерес для фонду становлять стартапи на стадіях від Pre-seed до Series А.

В даний час портфель Roosh Ventures налічує понад 35 компаній з таких ніш, як штучний інтелект, фінтех, геймінг та health tech. Найбільш відомі проекти – Oura, Pipe, Alter, Deel, Alma, Playco, The Guarantors, Dapper Labs.