13:27 | 21.11.2023
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У Тернополі відбудеться автопробіг “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”

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В п’ятницю, 24 листопада відбудеться автопробіг “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”. Про це повідомляє одна з організаторів акції Ольга Тимошенко.

В 15:30 тернополяни зустрічаються на заправці ОККО біля Збаразького кільця.

Активісти закликають водіїв долучитися до підтримки сил оборони. Просять з собою мати прапори.

Після автопробігу орієнтовно тернополяни в 16:30 збираються під міською радою.

  • Сподіваємося, що мер Сергій Надал вкотре нас не проігнорує і прийде відзвітувати перед громадою про підтримку військовослужбовців, – каже Ольга Тимошенко.

Нагадаємо, від початку 2023 року у бюджет Тернополя зайшло 545 мільйонів гривень “військового” ПФДО. Водночас, за даними  Forbes, на потреби Сил оборони з бюджету виділено всього 61 мільйон, тобто трішки більше 10 відсотків. У той же час на благоустрій міста потрачено 428 мільйонів гривень.

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