На Тернопільщині через несприятливі погодні умови два автомобілі вилетіли в кювет

Зранку 20 листопада сталось дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких водії не справились з керуванням автомобілів.

Спершу, орієнтовно о 06.30 годин, водій мікроавтобуса «Volkswagen LT35», проїжджаючи по автодорозі М-09, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Сталось це поблизу с. Цебрів Озернянської територіальної громади. Внаслідок аварії пасажир автомобіля, 47-річний житель с. Довжанка Підгороднянської територіальної громади, отримав травми середнього ступеня важкості та був госпіталізований в Тернопільську міську лікарню швидкої медичної допомоги.

Буквально через три години до цієї ж лікарні була госпіталізована 18-річна жителька Хмельницької області, пасажирка легкового автомобіля «Nissan Rouge». Цей автомобіль, за схожих обставин, «злетів» у кювет в с. Ступки Байковецької територіальної громади.