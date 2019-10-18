Екс-нардеп із Тернопільщини похизувався, як мчав на авто 220км/год через туман

Депутат Верховної Ради України минулого скликання, відомий спортсмен з Тернополя Ігор Побер розмістив сьогодні у stories свого інстаграму знімок спідометра, де видно, як він перевищує швидкість. Та ще й в туманну погоду.

На знімку видно, що о 8:00 год. ранку він мчався на швидкості 220 кілометрів на годину.

В Україні існує лише одна траса, на якій дозволено розігнатися максимально до 130 кілометрів на годину — Бориспільська.