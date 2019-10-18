16:02 | 18.10.2019
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Під Тернополем внаслідок ДТП троє людей опинились в лікарні

Irena 2 Views Прокоментуй! , ,

Ð ÐµÐ·ÑÐ»ÑÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐºÑ Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ñ Ð·Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ¾Ð¼ "Ð´ÑÐ¿"Аварія сталась 17 жовтня на автодорозі М 12 «Стрий – Знам’янка» в с. Смиківці Тернопільського району. Близько 20.00 год відбулось лобове зіткнення автомобілів «Skoda Octavia» та «ЗАЗ-1103 Славута».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались три жінки, які були пасажирами «Skoda Octavia». Їх з травмами різного ступеня важкості, терміново госпіталізували в лікувальні заклади м. Тернополя. Всі потерпілі являються жителями сел. В. Бірки.

Як передають очевидці ДТП, люди, які перебували в «Славуті», були місцевими жителями та знаходились в стані алкогольного сп’яніння.

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