Під Тернополем внаслідок ДТП троє людей опинились в лікарні

Аварія сталась 17 жовтня на автодорозі М 12 «Стрий – Знам’янка» в с. Смиківці Тернопільського району. Близько 20.00 год відбулось лобове зіткнення автомобілів «Skoda Octavia» та «ЗАЗ-1103 Славута».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались три жінки, які були пасажирами «Skoda Octavia». Їх з травмами різного ступеня важкості, терміново госпіталізували в лікувальні заклади м. Тернополя. Всі потерпілі являються жителями сел. В. Бірки.

Як передають очевидці ДТП, люди, які перебували в «Славуті», були місцевими жителями та знаходились в стані алкогольного сп’яніння.