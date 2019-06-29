Митрополит Епіфаній заклав наріжний камінь Свято-Воскресенського храму в Тернополі

28 червня 2019 року предстоятель Православної Церкви України Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив закладення каменя під будівництво Свято-Воскресенського храму в Тернополі. Його Блаженству співслужили архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, настоятель парафії прот. Сергій Стельмах та численне духовенство Тернопільщини, – повідомляє Прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.



У своєму першосвятительському слові Блаженнійший Епіфаній висловив сподівання, що невдовзі на цьому місці постане величний дім Божий, та побажав настоятелю храму Воскресіння Христовогопротоієрею Сергію Стельмаху наснаги та міцності духу для подальшого гуртування громади задля звершення добрих справ на прославлення Господа нашого Ісуса Христа.

«Ми будуємо храми найперше із вдячності Богу за всі ті благодіяння, які Він звершує у нашому житті. Бо храм є особливим місцем на землі. Саме у храмі ми з вами, коли збираємось великою громадою і благаємо Бога про щось, Господь неодмінно чує ці прохання і виконує їх для того, щоб ми йшли тим шляхом, який приведе кожного із нас до спасіння. Бо храм є ніби часткою на Неба на землі, і тільки в храмі звершуються Божественні таїнства, до яких ми з вами долучаємося», – звернувся до присутніх предстоятель Церкви.

Блаженнійший зауважив, що нині ми живемо в особливий час, коли всі можемо долучитися до такої богоудної справи як побудова храму. Бо були в нашій історії часи, коли храми Божі руйнувалися, проте сьогодні усе змінилося і за час Незалежності в Україні спорудили близько чотирьох тисяч православних церков. Блаженний закликав кожного з нас долучитися до доброго діла – будівництва Дому Божого – не обов’язково матеріально, а й добрим словом, молитвою чи порадою. І Господь зарахує це нам як духовний скарб, який ми понесемо у життя вічне.

Митрополит Епіфаній закликав усіх долучатися до доброї справи побудови храму, який буде ще однією цеглиною у побудові нашої Помісної незалежної Української Православної Церкви, яка цього року завдяки нашим молитвам і спільним зусиллям отримала довгоочікуваний Патріарший і Синодальний Томос про автокефалію.

«Ми насправді є незалежною, визнаною Помісною Українською Православною Церквою. Ми здолали багато перешкод протягом останніх майже трьох десятиліть і, напевно, попереду буде ще багато випробувань і спокус, але якщо Господь нас вів цією дорогою до цього часу, то й надалі буде нас проводити через ці бурі випробувань. І всі ми, об’єднавшись навколо Києва як нашої духовної столиці, будемо в єдиній Українській Православній Церкві і будемо служити Богові та інтересам нашого українського народу», – зазначив предстоятель.

Також митрополит Епіфаній оглянув хід будівництва головного храму Тернопільської єпархії православної церкви України – кафедрального собору святих Костянтина та Єлени.