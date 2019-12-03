На Театральному майдані у Тернополі створили інсталяцію з кількох сотень жіночого взуття

Сьогодні, 3 грудня, у Тернополі відбувся флешмоб на знак солідарності із жертвами ґендерно-зумовленого або домашнього насильства.

Впродовж години Театральний майдан вкрила інсталяція з кількох сотень жіночого взуття і пелюсток квітів. Придумали та втілили цю ідею тернополянки Ольга Шахін та Яна Шкуратова.

В мене наверталися сльози, бо коли я прибігла і дівчата майже розставили інсталяцію з жіночим взуттям…, – повідомляє очевидиця Оксана Бількевич. — Взуття символізує жінок, яких не стає від дій “коханого”…