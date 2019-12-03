16:32 | 3.12.2019
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Новини Тернополя 

На Театральному майдані у Тернополі створили інсталяцію з кількох сотень жіночого взуття

Irena 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні, 3 грудня, у Тернополі відбувся флешмоб на знак солідарності із жертвами ґендерно-зумовленого або домашнього насильства.

Впродовж години Театральний майдан вкрила інсталяція з кількох сотень жіночого взуття і пелюсток квітів. Придумали та втілили цю ідею тернополянки Ольга Шахін та Яна Шкуратова.

  • В мене наверталися сльози, бо коли я прибігла і дівчата майже розставили інсталяцію з жіночим взуттям…, – повідомляє очевидиця Оксана Бількевич. — Взуття символізує жінок, яких не стає від дій “коханого”…

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