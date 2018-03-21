Поет Артем Полежака: «Тернопіль для мене — знакове місто»

18 березня розпочався презентаційний тур нової книжки Артема Полежаки — «Навісні пісні», яку ще називають короткою інструкцією з виживання. Першим містом цього туру невипадково став Тернопіль. Разом із видавцем з “Лютої справи” Андрієм Гончаруком Артем розповіли тернополянам про новинку в книгарні “Є”.

Зокрема Андрій Гончарук підкреслив, що вважає Тернопіль теплим, ламповим містом, в яке йому завжди приємно приїжджати.

“Книжка, яку ми сьогодні привезли у Тернопіль, — це наш страшний бестселер, — сказав видавець. — Коли ми видали попередню збірку “Стіхи о жизні”, вона швиденько розійшлася. У перший тиждень продано більш, ніж половину тиражу, для поезії це прецедент. У мене після цього було таке враження, що залишився з пустими руками. Що робити? Артем потихеньку набирався нового життєвого досвіду, (тимчасово) кинув вживати алкоголь, зібрав на моє прохання всі вірші докупи і надіслав мені. Скажу чесно, коли я верстав цю книжку, то сміявся і плакав — можливо, через те, що знаю його особисто й сприймаю усе настільки близько. Полежаку я люблю і ненавиджу, все як у людей”.

В описі до книги йдеться, що це «Камасутра», «Майн кампф» і кримінально-процесуальний кодекс в одному томику. Це коротка інструкція з виживання з використанням усіх методів, способів і засобів. Це правила життєвого руху у вільному трактуванні, дозволеному і недозволеному. Це корисні копалини, які рідко добуваються в Україні. Це розбомблені сцени, розірвана публіка, висмоктані соки з сердець. Це майже цілковитий солд-аут за тиждень після виходу першої книжки, і, так, це трошки поза межами реального і раціонального. Це знову вигулькнув з харківських нетрів поет без правил Артем по імені Полежака.

— Тернопіль для мене взагалі знакове місто, — сказав, звертаючись до тернополян, Артем Полежака. — Десять років тому тут відбувся мій перший сольний творчий вечір. А фото, що на афіші туру з книгою “Навісні пісні”, зроблене 9 років тому теж в Тернополі. Нам приємно починати свій промо-тур саме з Тернополя. Чому “Навісні пісні”? Бо деякі тексти у цій збірці стали уже піснями, їх виконують гурти Kozak System, Бумбокс.

Відтак Артем Полежака зачитав кілька віршів з нової збірки, а також давніші поезії.

Знову в Тернопіль Артем Полежака приїде ще цієї весни — на фестиваль “Ї”, який триватиме впродовж 4-6 травня.

Автор відео — Юрій Дігай.