У Тернополі поліція знайшла викрадені номерні знаки автомобілів

У Тернополі патрульні під час обстеження однієї з міських вулиць, знайшли номерні знаки автомобілів із закордонною реєстрацією. Це трапилося на вул. 15 Квітня та Л. Курбаса.

Зняли знаки з машин шахраї з наміром виручити гроші у власників авто. Забравши знак, зловмисники сподівалися виручити гроші за їх повернення. Найчастіше буває, що потерпілі перераховують гроші, а де знаки з машини їм ніхто так і не повідомляє.

Викрадені номерні знаки тернопільські правоохоронці знайшли у дворах з припаркованими авто потерпілих, – на балконі під купою дощок.