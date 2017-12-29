Роман Заставний анонсував, яким буде 2018 рік

“Погляд” започаткував спецпроект, в рамках якого відомі тернополяни дають прогноз про те, що буде відбуватися в Україні і на Тернопільщині зокрема в наступному році. Важливо і цікаво говорити не тільки про політичні баталії, а й про те, куди ми рухаємось і яке місце займаємо тепер. Вважаємо, важливо це розуміти заздалегідь, а не дізнатися як постфактум. Отож на запитання нашого спецпроекту відповів черговий респондент — голова депутатського об’єднання “Тернопільщина” у Верховній Раді, народний депутат України, колишній міський голова Тернополя Роман Заставний. А спитали ми його ось про що:

З якою ключовою подією у вас асоціюється 2017 рік?

Ваш прогноз, що буде відбуватися в 2018 році у сфері, в якій працюєте?

“Не буду лукави, все-таки, найважливішою подією 2017 року в моєму житті стало освідчення мого сина Петра своїй дівчині, — відповів Роман Заставний. — Цей момент став усвідомленням того, що в мене вже дорослий син, у нього незабаром буде своя сім’я. Це й новий етап в нашому з дружиною житті, напевно, ще більш відповідальний, ніж було дотепер. Відчуваю радість і водночас легкий смуток, бо діти виросли…

Що стосується прогнозу на прийдешній рік, з огляду на події 2017-го, розуміємо, що прийдешній рік буде непростим для України. Переломний момент відбувся ще в цьому році й таки запрацювала вітчизняна економіка, не зважаючи на зовнішні і внутрішні, суб’єктивні і об’єктивні перешкоди. Скептики очікували, що парламент в 2017 році буде абсолютно недієздатним, але він продемонстрував, мабуть, чудо у прийнятті надважливих законів, яких українська нація очікувала не менше, як 25 років.

Прийдешній рік буде роком певної фіксації незмінних, незворотних процесів, започаткованих у післяреволюційний період. Враховуючи, що це передвиборчий рік, буде й певне загострення. Деякі політики вже зробили фальстарт, який не був підтриманий людьми – для мене це найбільша позитивна динаміка, яка відбулася в суспільстві. Видно, що наш народ таки навчилося відрізняти популізм і конструктив.

Впевнений, загострення політичної боротьби у 2018 році не розсварить депутатський корпус, який активно лобіює інтереси Тернопільщини. За три роки роботи депутати теперішнього скликання не розсварилися, а навпаки, відкинули політичні інтереси й демонструють ще більшу дружність. Нехай інколи це робиться лише на публіку, але у всьому, що стосується області, міста, парламентарі від Тернопільщини монолітні. Це не настільки оцінено зараз на місцевому рівні, як на загальнодержавному. На будь-які звернення в Кабінеті Міністрів реагують дуже оперативно. Не секрет, що в попередні роки наша область була ображена відсутністю уваги від уряду. Тепер ми прагнемо компенсувати це позитивними змінами. Вперше в історії кожного місяця в Тернопільську область з робочим візитом приїжджають Міністри. Кілька разів у році тут побували Президент, Прем’єр-Міністр, що не може не радувати. Вважаю це певним критерієм оцінки моєї роботи та колег-депутатів.

Якщо раніше люди зверталися до політиків з неприязню і критикою, то тепер приходять з ідеями, пропозиціями. Це свідчить, що народ небайдужий. Хоч у більшості випадків ці ідеї доволі романтичні, але факт, що люди стараються щось змінити для своєї держави, в цілому обов’язково дасть позитивний результат.

Вважаю, об’єктивно оцінити всі позитивні напрацювання в країні, які відбуваються зараз, можна буде з плином певного відрізку часу…”, — кінець цитати Романа Заставного.