Новий керманич патрульних Тернопільщини розповів про свою найважливішу подію-2017

Пропонуємо до уваги читачів бліц-опитування напередодні Нового року. На запитання “Погляду” відповів новопризначений керівник патрульної поліції Тернопільщини Олексій Шевчук.

— З якою ключовою подією у вас асоціюється 2017 рік?

Найважливішою ключовою подією, яка відбулася в 2017 році, є те, що керівництво Національної поліції довірило мені очолити Управління патрульної поліції в Тернопільській області, адже Тернопільщина для мене є рідною домівкою.

— Ваш прогноз, що буде відбуватися в 2018 році у сфері, в якій ви працюєте?

— Прийдешній рік для працівників патрульної поліції буде нелегким, оскільки криміногенна ситуація в країні залишається складною. Основним пріоритетом у роботі буде зниження рівня злочинності та підвищення рівня безпеки громадян.

Богдан Шевчук народився в селищі Скала-Подільська Борщівського району. Він один з тих, хто став першим патрульним, адже у квітні 2015 року пройшов жорсткий відбір до лав підрозділу, що запрацював у Києві. Пройшов шлях від інспектора до командира роти управління патрульної поліції у Києві. Перед призначенням у Тернопіль виконував обов’язки заступника начальника управління патрульної поліції в Житомирі.