Тернопільські посткросери надіслали листівки у 28 країн

Наймасовіша розсилка листів і листівок з видами Тернополя – новий рекорд в історії Тернополя, який зафіксували сьогодні.

Традиція обміну листівками по світу зародилася у Португалії й називається посткросинг. Сьогодні з нагоди Дня міста на відділенні зв’язку №25 проведено спеціальне погашення конвертів та листівок спеціальним поштовим штемпелем “День міста Тернопіль 46025”.

Як розповів голова Тернопільського клубу посткросингу, історик і краєзнавець Сергій Ткачов, до цього рекорду тернополяни йшли впродовж трьох років.

За словами учасниці клубу Лілії Матевощук, цьогоріч з Тернополя відправили листівки в 28 країн – у 130 різних міст. Загальний кілометраж “подорожі” тернопільських послань становить 420 тисяч 200 кілометрів – це більш, ніж відстань від Землі до Місяця, яка завдовжки 384 401 кілометр. Найвіддаленіша точка відправлення – у Нову Зеландію, від Тернополя це 17 297 км. Найближче місто – за 400 км від файного міста.

Завдяки посткросингу, як виглядає Тернопіль, побачили в Австрії, Австралії, Білорусі, Бразилії, Великобританії Іспанії, Італії, Індії, Естонії, Китаї, Канаді, Латвії, Малайзії, Німеччині, Нідерландах, Новій Зеландії, Норвегії, Росії, США, Сінгапурі, Тайвані, Франції, Фінляндії, Швейцарії, Чехії, Японії, Польщі, також в різних куточках України.

Свідоцтво про встановлення рекорду тернопільським посткросерам передав заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.