У тернопільському ЦУМі назавжди закрився магазин російської мережі взуття

Російський рітейлер Kari назавжди йде з Тернополя. Відповідні оголошення з’явилися на вітрині магазину. Магазин розташований на другому поверсі ЦУМу.

“Не переїжджаємо нікуди, взагалі закриваємося по всій країні. Повернень немає, каси не працюють”, — йдеться у повідомленні.

Kari – велика російська взуттєва мережа, заснована в 2012 році бізнесменом Ігорем Яковлєвим. Яковлєв ще заснував мережу магазинів з продажу побутової техніки та електроніки “Ельдорадо”. Але згодом продав російську частину бізнесу чеському фонду PPF Group, а українську – бізнесменові Віктору Поліщуку.

У розвиток взуттєвої мережі бізнесмен вклав близько 150 млн доларів. У 2015 році Kari отримала 23,58 млрд руб (392 млн доларів) виручки, що на 37,14% більше, ніж у 2014 році, писав “Комерсант”. Збиток компанії за 2015 рік – близько 2,98 млрд руб (115 млн доларів). Фінансових результатів українського підрозділу компанія не розголошує.

В Україні Kari управляла мережею з 26 магазинів у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та інших великих містах. Власник Карі Україна, за даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, – кіпрський офшор Раундвіль Менеджмент Лімітед, кінцевий бенефіціар – Ігор Яковлєв.