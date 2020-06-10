10 червня 2020 року у Тернопільській єпархії Православної Церкви України відбулася презентація благодійної акції «Кава з волонтером», яка згуртувала відомих людей Тернопільщини. Ініціатор благодійної ініціативи – МБФ “Галицька Громада”. Фонд реалізовує низку проєктів – «ОдежиНа», «ІнфоЦентр», «КОЛО» (проєкт психологічної підтримки), «Захистимо медиків Тернопільщини», «Дністровська зозуля» та «ПомагайБус». Перша хвиля акції «Кава з волонтером» спрямована на збір коштів для реалізації проєкту «ПомагайБус».

Член наглядової ради фонду Архієпископ Нестор розповів присутнім про діяльність організації, наголосивши, що вона здійснює свою діяльність, як фонд громади. Це неурядова благодійна організація, призначення якої полягає в підвищенні якості життя громади, на території якої поширюється її діяльність. Вона визначає потреби місцевої громади, поширює ідею філантропії і накопичує кошти, з яких надає гранти на впровадження ініціатив з вирішення соціально важливих місцевих проблем.

Важливим у діяльності фонду громади є його прозорість, підзвітність, відкритість та аполітичність, тому наша задача, як наглядової ради, допомагати і скеровувати роботу організації, бути менторами та наставниками, але водночас “чатувати” її неупередженість та фінансову порядність, – зазначив Архієпископ Нестор.

Організатори заходу розповіли, що в рамках діяльності фонду вони вирішили провести безстрокову акцію «Кава з волонтером».

-Наша акція Кава з волонтером має 3 складових. Перша – це нагадати суспільству про волонтерський рух в Україні, зокрема у Тернополі. Друга – це розповісти про людей, які погодились стати ЛОТами аукціону. Кожен з них – цікава та непересічна особистість, яка відома у певних колах. І третя, але не головна – це зібрати кошти на благодійні ініціативи фонду. Чому не головна? Бо ми будемо радіти якщо отримаємо мінімальну кількість коштів, – розповів голова правління МБФ «Галицька Громада» Володимир Шевченко.

Яна Шкуратова, керівниця соціально-гуманітарного напрямку МБФ «Галицька Громада» розповіла присутнім детальніше про умови проведення акції.

На офіційній сторінці групи фонду організатори розміщують фото волонтерів-учасників та коротку інформацію про них. Стартова ціна за кавовий лот від 100 гривень і вище. «Покупці» коментують фото обраного волонтера із зазначенням суми ставки. Для тих, хто соромиться або просто не хоче афішувати свою персону, чи бажає зробити сюрприз, є можливість анонімної ставки. Загалом, участь у такій акції – це класна нагода долучитися до благодійності а також познайомитися з цікавими людьми, – каже Яна Шкуратова.

За її словами, акція “Кава з волонтером” це досить цікавий інструмент для залучення ресурсів, тобто благодійних внесків для розвитку Фонду.

Першочергово наша команда визначила потребу в придбанні “ПомагайБУСА” – це такий вантажно-пассажирський автобус, який буде доставляти добро і радість жителям Тернопільщини! Адже майже не щодня я, як засновниця Соціального гардеробу “ОдежиНА”, отримую звернення від жителів регіону про те, що вони потребують допомоги, а інші що хочуть надати таку допомогу. Так вчора говорила з пані Надією із села Словятин, Бережанського району, яка має інвалідність (ДЦП), 2 діток, один з яких хворіє, і у чоловіка проблеми з хребтом, частина врожаю пропала і вони не мають ніяких соціальних виплат…Живуть наразі всі на її пенсію по інвалідності 1680 грн. Приїхати до нас в Одежину за речами немає змоги, на жаль. А в тому селі живуть ще потребуючі сім’ї, ми віримо, що дуже скоро спільними зусиллями, зберемо 300 тисяч гривень і повеземо на нашому ПомагайБУСі потребуючим сім’ям гарний настрій.