Замість садка – на вулицю? Українська Галицька партія пропонує рішення проблеми з дитсадками в Тернополі

Місць у дитячих садках вистачає для половини тернопільських дітей, але цю проблему вирішують шляхом більшого наповнення груп. Це офіційна статистика. Чи можна вирішити проблему? Що потрібно зробити? Експерти освітньої групи Української Галицької Партії пропонують власний план дій.

Батьки часто не можуть влаштувати свою дитину у садок, адже місць недостатньо, а система електронної реєстрації недосконала. Існуюча електронна черга не дозволяє відслідковувати попит на садки у певних мікрорайонах, прогнозувати необхідну кількість місць та аналізувати зміни батьками обраного дитячого закладу. Багато скарг отримуємо про незрозумілість фінансування з бюджету та нечесне використання ресурсів батьків у формі благодійних внесків.

Експерти освітньої групи Української Галицької Партії вважають, що у цій сфері повинен бути системний підхідповинен бути системний підхід та чітка стратегія. Тому партія звернулася у Тернопільську міську раду, запропонувавши свої рішення цієї важливої та складної проблеми.

Що пропонують партійці? “Насамперед слів змінити підхід до фінансування дошкільної освіти. Пора запровадити принцип “гроші йдуть за дитиною”, який є найбільш ефективним.Тоді місто перестане фінансувати приміщення та комунальні послуги, а почне фінансувати конкретні місця для конкретних дітей. В Галицькій партії переконані, що такий підхід забезпечить доступність дошкільної освіти для всіх дітей, а не лише для тих “хто встиг” зареєструватися у електронній системі. Перерозподіл фінансів буде стимулювати розвиток мережі дошкільних закладів. Оскільки,сума, яка буде “йти за дитиною”, буде мотивацією для приватних, релігійних та корпоративних дитячих закладів розширювати свою мережу в легальному полі”, – вважає голова Тернопільської міської організації УГП Ірина Яремчук.Партійці вважають, що для покращення управління дошкільною освітою варто розрахувати вартість утримання однієї дитини. Це забезпечить прозорість обліку фінансів та створить конкуренцію між дитсадками.

Важливим питанням є вдосконалення системи електронної реєстрації. Адже наразі батьки змушені все ж збирати пакет документів для оформлення дитини в садок та особисто приходити після реєстрації. На думку експертів освітньої групи УГП, такий підхід нівелює суть електронної системи. Це потрібно змінити.

Концепція, яку пропонують експерти освітньої групи Української Галицької Партії, дасть змогу раціональніше використовувати кошти, вдосконалити дошкільну галузь освіти та збільшити прозорість управління.

Якщо ви зіткнулися з проблемою влаштування дитини у садок, неправильним функціонуванням електронної черги, непрозорістю руху коштів – звертайтеся в офіс Української Галицької Партії за адресою Медова, 18. Разом будемо відстоювати право дітей на освіту.