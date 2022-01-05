11:52 | 5.01.2022
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Судитимуть водія через якого загинуло молоде подружжя з Тернополя

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У стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП поблизу Шибалина, у якому загинуло подружжя та травмовано їх п’ятирічного сина – судитимуть водія, – про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Козови, який, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, скоїв смертельну ДТП поблизу села Шибалин Бережанської ТГ (ч. 4 ст. 286-1 КК України). В аварії загинуло подружжя, а їх 5–річний син потрапив до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями. 

Розслідуванням встановлено, що 8 листопада 2021 року нетверезий водій Skoda Yeti, рухаючись автомобільною дорогою М-30 «Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине»,  виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із Daewoo Lanos у якому їхала  сім’я із п’ятирічним хлопчиком. 

Внаслідок зіткнення автомобілів водій Daewoo Lanos та його дружина загинули на місці ДТП, а дитину з важкими травмами доправили у лікарню.

Через п’яного водія осиротів і старший брат хлопчика, який того дня не перебував з сім’єю в автівці під час аварії, залишившись удома.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури. 

Довідково: санкція статті КК України інкримінованого злочину передбачає покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

 

 

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