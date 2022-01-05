В Тернополі нацгвардійці надали першу допомогу дитині, яка постраждала від удару коня в центрі міста

Під час несення служби з охорони громадського порядку на Тернопільському театральному майдані до військовослужбовців 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України звернулась жінка з проханням про допомогу. Жінка повідомила, що її дитину в живіт вдарив кінь.

Громадянка пояснила, що неподалік кав’ярні діти подружжя вирішили покататися на коні. Під час того, як її старший син залазив на тварину, господар не услідкував за тим, як кінь відійшов і вдарив меншого сина жінки копитом в живіт. На її неодноразові крики і зауваження чоловік не звертав уваги.

Нацгвардійці одразу надали першу домедичну допомогу дитині та викликали на місце події медиків. Власника коня та батьків одразу було доставлено до найближчого відділка поліції. Дитину шпиталювал з закритою травмою органів черевної порожнини. Триває слідство.

Надія Німець