Села Малий Ходачків та Костянтинівка Тернопільського району дали згоду на об’єднання із смт Великі Бірки

Про це повідомляють у Великобірківській селищній раді.

“Вчора, 24 липня, на пленарному засіданні чергової сесії Малоходачківської сільської ради, враховуючи результати громадського обговорення, депутати одноголосно прийняли рішення, яким надали згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл Малий Ходачків та Костянтинівка у Великобірківську ОТГ та делегували сільського голову Володимира Березу та Степана Недошитка до складу спільної робочої групи для підготовки наступних рішень”, — зазначив Великобірківський селищний голова Роман Мацелюх.