Тернопіль: З 1 по 13 серпня призупинять подачу гарячої води до кількох будинків

У Тернополі з 1 по 13 серпня буде призупинено гаряче водопостачання до окремих будинків. Це пов’язано з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж. Про це повідомили у «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Без гарячої води опиняться 12 будинків, зокрема на наступних ділянках:

Бульвар Куліша, 8, 10;

Вулиця 15 Квітня, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35.

Комунальне підприємство вибачається за тимчасові незручності та просить тернополян поставитися з розумінням.