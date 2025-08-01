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Новини Тернополя 

Тернопіль: З 1 по 13 серпня призупинять подачу гарячої води до кількох будинків

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У Тернополі з 1 по 13 серпня буде призупинено гаряче водопостачання до окремих будинків. Це пов’язано з проведенням гідравлічних випробувань тепломереж. Про це повідомили у «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Без гарячої води опиняться 12 будинків, зокрема на наступних ділянках:

  • Бульвар Куліша, 8, 10;

  • Вулиця 15 Квітня, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35.

Комунальне підприємство вибачається за тимчасові незручності та просить тернополян поставитися з розумінням.

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