Тернопільська бібліотека запрошує на безкоштовні клуби з вивчення іноземних мов

Пропонуємо вам розклад клубів з вивчення іноземних мов на лютий 2022 року у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.

Приєднуйтеся! На вас чекають:

цікаві та незвичайні теми;

неординарні методи освоєння мови;

дружня та приємна атмосфера;

багато позитивних вражень та емоцій!

Більше інформації про клуби ТУТ.

Нагадуємо, що клуби є безкоштовними для користувачів бібліотеки.

Відвідування клубів можливе за наявності одного з наступних документів:

сертифікату вакцинації;

сертифікату про одужання;

негативного результату ПЛР тесту протягом 72 годин;

довідки від лікаря про протипоказання до вакцинації;

експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу.

Не забудьте маску або респіратор!