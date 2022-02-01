13:26 | 1.02.2022
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Новини Тернополя 

Тернопільська бібліотека запрошує на безкоштовні клуби з вивчення іноземних мов

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Пропонуємо вам розклад клубів з вивчення іноземних мов на лютий 2022 року у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.

Приєднуйтеся! На вас чекають:

  • цікаві та незвичайні теми;
  • неординарні методи освоєння мови;
  • дружня та приємна атмосфера;
  • багато позитивних вражень та емоцій!

Більше інформації про клуби ТУТ.

Нагадуємо, що клуби є безкоштовними для користувачів бібліотеки.

Відвідування клубів можливе за наявності одного з наступних документів:

  • сертифікату вакцинації;
  • сертифікату про одужання;
  • негативного результату ПЛР тесту протягом 72 годин;
  • довідки від лікаря про протипоказання до вакцинації;
  • експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу.

Не забудьте маску або респіратор!

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