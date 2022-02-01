Тернопільська бібліотека запрошує на безкоштовні клуби з вивчення іноземних мов
Пропонуємо вам розклад клубів з вивчення іноземних мов на лютий 2022 року у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.
Приєднуйтеся! На вас чекають:
- цікаві та незвичайні теми;
- неординарні методи освоєння мови;
- дружня та приємна атмосфера;
- багато позитивних вражень та емоцій!
Більше інформації про клуби ТУТ.
Нагадуємо, що клуби є безкоштовними для користувачів бібліотеки.
Відвідування клубів можливе за наявності одного з наступних документів:
- сертифікату вакцинації;
- сертифікату про одужання;
- негативного результату ПЛР тесту протягом 72 годин;
- довідки від лікаря про протипоказання до вакцинації;
- експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу.
Не забудьте маску або респіратор!