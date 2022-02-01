Легкоатлет з Тернопільщини представлятиме іншу область на змаганнях: в чому причина

Легкоатлет Іван Стребков у 2022-му році не представлятиме Тернопільщину на Всеукраїнських змаганнях. Відтепер спортсмен виступатиме за Київську область. Про це він повідомив Федерацію легкої атлетики Тернопільщини наприкінці минулого року після того, як обласна спортивна комісія не призначила легкоатлету річної стипендії. Про це розповів президент обласної Федерації Валерій Єднак, пише Суспільне.

За його словами, цього року щомісячні стипендії – 6500 гривень призначили 15 спортсменам Тернопільщини. З них двоє легкоатлетів.

“Цього року отримали дві людини. Це Наталя Стребкова і Чауш Матвій. Наталя – це учасниця Олімпійських ігор, а Матвій цього року виграв Всесвітні шкільні ігри. Став чемпіоном. Тому їм двом дали можливість. Хоча від Федерації ми подавали обидвох і Івана, і Наталю. Ми завжди намагаємося подати тих, хто кращий. Ми багато не подаємо на список. Я не можу сказати, який принцип вибору, чим користуються, якими критеріями. Це все було цивілізовано. Він написав заяву. Ми зібралися радою Федерації нашої, проголосували, підписали і він перейшов. Ми розсталися нормально, без якихось претензій. Є образа, але ми намагалися зробити все, що можем, але не завжди нас чули”, – каже Єднак.

Іван Стребков пообіцяв прокоментувати ситуацію кореспондентам Суспільного сьогодні. Нагадаємо, 30-тирічного легкоатлета Івана Стребкова в 2021 році обласна Федерація визнала найкращим легкоатлетом Тернопільщини. Спортсмен представляв нашу область на Всеукраїнських змаганнях з бігу з 2007-го року. За цей час він встановив рекорди з бігу на 800, 1500, 3000, 5 000 і 10 000 метрів. Також Іван Стребков є рекордсменом у напівмарафоні. Про це розповів Валерій Єднак.