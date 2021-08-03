Тернопільська дитяча лікарні тепер з сучасними моніторами Haeco G2А

КНП «Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні» Міжнародним Благодійним Фондом “Живи” було передано п’ять сучасних моніторів Haeco G2А

Моніторування пацієнта це перша і головна умова успішного лікування в реанімації чи під час проведення загальної анестезії. Це контроль життєвих показників в реальному часі, 24/7. Пульс, артеріальний тиск, сатурація кисню в крові, температура тіла. Всі ці параметри контролює пристрій – монітор пацієнта. Завдяки цьому апарату медперсонал має змогу бачити об’єктивні параметри життєдіяльності пацієнта та вчасно реагувати на їх зміни. В моніторі є налаштування рівня тривог, що будуть попереджувати і спрацьовувати навіть при найменших відхиленнях параметрів від норми. Безпека пацієнта головний пріоритет для лікарів інтенсивної терапії.

Адміністрація та колектив відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП “ТОДКЛ” ТОР висловлюють щирі слова вдячності Міжнародний благодійний фонд “Живи” та усім небайдужим, хто долучився до збору коштів.