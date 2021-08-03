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Новини Тернополя 

Тернопільська дитяча лікарні тепер з сучасними моніторами Haeco G2А

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КНП «Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні» Міжнародним Благодійним Фондом “Живи” було передано п’ять сучасних моніторів Haeco G2А

ℹ Моніторування пацієнта це перша і головна умова успішного лікування в реанімації чи під час проведення загальної анестезії. Це контроль життєвих показників в реальному часі, 24/7. Пульс, артеріальний тиск, сатурація кисню в крові, температура тіла. Всі ці параметри контролює пристрій – монітор пацієнта. Завдяки цьому апарату медперсонал має змогу бачити об’єктивні параметри життєдіяльності пацієнта та вчасно реагувати на їх зміни. В моніторі є налаштування рівня тривог, що будуть попереджувати і спрацьовувати навіть при найменших відхиленнях параметрів від норми. Безпека пацієнта головний пріоритет для лікарів інтенсивної терапії.

🙏 Адміністрація та колектив відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП “ТОДКЛ” ТОР висловлюють щирі слова вдячності Міжнародний благодійний фонд “Живи” та усім небайдужим, хто долучився до збору коштів.

 

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