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14 Центрів вакцинації працює  у Тернопільській області. Список адрес

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Щепитися однією із доступних вакцин від COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna можуть усі охочі громадяни віком від 18-ти років.

Адреси Центрів вакцинації:
📍місто Тернопіль, проспект Злуки,45 «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені О.Довженка»
📍місто Тернопіль, вулиця М.Коцюбинського, 3 “Спорткомплекс Тернопільського
національного медичного університету”
тел: 067-881-10-66
📍місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 28 ч ТРЦ “Подоляни”
📍місто Чортків, вулиця М.Гоголя, 7 “Чортківський медичний фаховий коледж місто”
тел: 035-522-26-66; 068-853-59-44
📍місто Заліщики вулиця С.Бандери 86, (актова зала) КНП “Заліщицька центральна міська лікарня”
тел: 067-730-11-42; 035-542-21-56
📍місто Бережани, вулиця Т.Шевченка 15 А “Будинок громад”
тел: 098-640-04-26
📍місто Теребовля, вулиця Т.Шевченка 3Г “Центр культури та дозвілля”
тел: 096-288-97-92
📍місто Кременець, вулиця Т.Шевченка,18 “ Бібліотека імені Ю. Словацького”
тел: 067-169-62-24
📍смт Гусятин, вулиця С.Наливайка,1 КЗ “Гусятинський центр культури і дозвілля” тел:097-573-57-11
📍смт Підволочиськ, вулиця Д.Галицького,35 “Будинок культури”
тел:068-020-46-23
📍місто Зборів “Спортивний комплекс Зборівської гімназії”
тел: 096-140-88-55; 035-402-12-92
📍місто Борщів, вулиця Т.Шевченка,20 “Приміщення адмін будинку Борщівської міської ради, кабінет 105”
тел: 098-748-15-13
📍місто Збараж, майдан І.Франка, 1 (адміністративний будинок Збаразької міської ради)
тел: 0976797032; 0962650525.
📍місто Ланівці, вулиця Шкільна,1 аптека “Небеса”
тел: 0982685391; 0966145665

❗️Нагадаємо, тепер аби отримати вакцину усі бажаючі можуть безпосередньо прийти у Центр вакцинації і записатися у порядку черги, або ж звернутися до свого сімейного лікаря.

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