14 Центрів вакцинації працює  у Тернопільській області. Список адрес

Щепитися однією із доступних вакцин від COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna можуть усі охочі громадяни віком від 18-ти років.

Адреси Центрів вакцинації:

національного медичного університету”

тел: 067-881-10-66

тел: 035-522-26-66; 068-853-59-44

тел: 067-730-11-42; 035-542-21-56

тел: 098-640-04-26

тел: 096-288-97-92

тел: 067-169-62-24

тел:068-020-46-23

тел: 096-140-88-55; 035-402-12-92

тел: 098-748-15-13

тел: 0976797032; 0962650525.

тел: 0982685391; 0966145665

Нагадаємо, тепер аби отримати вакцину усі бажаючі можуть безпосередньо прийти у Центр вакцинації і записатися у порядку черги, або ж звернутися до свого сімейного лікаря.