Тернопільська лікарня поповнилась новими функціональними ліжками

До «Тернопільської міської комунальної лікарні №3» передали 20 функціональних медичних ліжок з матрацами та приліжковими тумбами.

Ліжка, які передали лікувальному закладу, двох типів – для використання у реанімаціях і в звичайних палатах. Призначені вони для належного процесу лікування і реабілітації пацієнтів та є надзвичайно необхідними для лікарні.

Найближчим часом у заклад охорони здоров’я передадуть ще 17 таких ліжок.

Нагадаємо, у 2021 році 20 функціональних ліжок від БФ «Світло реформації» отримала також Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня. Благодійний фонд допомагає також з придбанням необхідного медичного обладнання для міських лікувальних закладів та надає гуманітарну допомогу малозабезпеченим верствам населення, церквам, навчальним і соціальним закладам.

Джерело: Тернопільська міська рада