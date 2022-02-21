У Кременці відбудуться міжнародні змагання медиків

24-26 лютого в селі Білокриниця біля Кременця відбудуться змагання «Кременецькі медичні ралі-2022».

На території колишнього військового містечка вже готуються до проведення заходу.

Там підрозділи ДСНС, поліції та екстреної медичної допомоги провели тренування.

Основні змагання та відкриття VI Міжнародного зимового чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги “Кременецькі медичні ралі-2022”, відбудуться 24-26 лютого. Традиційно, щороку участь в чемпіонаті беруть команди з усієї України та з за кордону.