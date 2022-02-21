Тернопільський спортсмен виборов «срібло» на чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу

Тернополянин Сергій Кіналь завоював друге місце на змаганнях найбільшої ліги IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) з бразильського джиу-джитсу.

Участь в чемпіонаті взяли представники з всього світу.

з Тернополя Сергій Кіналь – один із найкращих борців української Ліги TMS .

Сергій провів чотири сутички, три з яких завершив достроково больовими прийомами. У четвертому поєдинку Кіналь поступився ізраїльському спортсмену, посівши друге місце у турнірній таблиці IBJJF.

«Безумовно, я був націлений на перше місце і наступного разу обов’язково заберу своє. Я задоволений своїми сутичками та рівнем, який мені вдалося показати на такому престижному турнірі. Хочу подякувати українському ком’юніті бразильського джіу-джитсу за підтримку, для мене це безцінно», – наголосив спортсмен.

До слова, тернополянин Сергій Кіналь, володар фіолетового поясу з бразильського джиу-джитсу, став першим в історії України, хто здобув срібло на чемпіонаті Європи у цій федерації.