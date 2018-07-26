Тернопільська міська рада оплачуватиме за навчання студентів в університетах

Влада Тернополя вирішила за кошти міського бюджету оплачувати вищу освіту для студентів, які погодяться працювати у комунальних установах чи в виконавчих органах Тернопільської міської ради. Йдеться про оплату навчання в магістратурі.

Зараз місту невистачає компетентних інженерів, “айтішників”, юристів, вихователів у дитсадочках. І це ще не вичерпний перелік дефіцитних спеціалістів.

На часі — встановлення кількості потрібних фахівців, вибір вишів, в яких зроблять замовлення. Ті, кого оберуть для оплати навчання в магістратурі за кошт міського бюджету, гарантовано отримають робоче місце.