Двері Тернополя. Портал в минуле, майбутнє та сучасне

Ось я завжди пишу про деталі, тому часом пропускаю загальне. А воно важливе. Тому нині, мовлячи про двері, не буду вам показувати їхні частини, а покажу отакими, як вони є — цілісним витвором.

Проте на одному елементі все ж увагу зосереджу — а саме на тому, який вигляд має вхідний портал. Розгляньте, якою ліпниною оформлений його верх. Пригляньтесь до форм. Зосередьтесь на лініях. І звісно, зауважте, як різняться між собою розміри порталів.

Анна Золотнюк.